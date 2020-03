Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.03.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Autofahrt mit 3,2 Promille beendet

Mit 3,2 Promille Alkohol im Blut war eine Mercedes-Fahrerin am Sonntagabend in Pfedelbach unterwegs. Nach einem Hinweis wurde die 49-Jährige gegen 20:30 Uhr im Schwarzdornweg in Öhringen einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille. Die Ausfahrt endete für die Mercedes-Fahrerin im Krankenhaus zur Blutentnahme. Der Führerschein der 49-Jährigen wurde von den Beamten beschlagnahmt. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Bretzfeld: Zeugen gesucht

Mehrere hundert Euro Schaden sind die Folge einer Unfallflucht in Bretzfeld in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ein Unbekannter beschädigte im Zeitraum zwischen 17 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Sonntag den Spiegel eines in der Unterheimbacher Straße geparkten VW Golf. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen

Öhringen: Schafbock auf Ausflug

Einen tierischen Einsatz hatte das Polizeirevier Öhringen am Sonntagmorgen in Pfedelbach. Ein Kamerunschafbock erkundete zur Verwunderung der Anwohner gegen 10:25 Uhr die Baierbacher Straße. Die Beamten konnten den Besitzer des Schafbocks ermitteln und verständigen. Das neugierige Tier beendete seinen Ausflug unverletzt und wurde von seinem Halter wieder nach Hause gebracht.

Bretzfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf etwa 400 Euro beläuft sich der Schaden, an einem VW nach einem Unfall am Samstagabend auf einer Kreisstraße zwischen Adolzfurt und Geddelsbach. Zwischen dem Passat und einem unbekannten Fahrzeug kam es gegen 21:50 Uhr auf der Kreisstraße zu einem Unfall im Gegenverkehr. Der unbekannte Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Polizei zu rufen oder zu warten. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Öhringen, unter der Telefonnummer 07941 9300, zu melden.

Bretzfeld: Platzeinweiserin angefahren - leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 33-Jährige in Bretzfeld am Samstagabend. Gegen 20 Uhr arbeitete die Frau als Platzeinweiserin bei einer Veranstaltung in den Weinbergen bei Adolzfurt. Bei der Einweisung fuhr ihr ein grauer Audi über den Fuß. Die Frau musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Audi-Fahrer soll männlich sein und weiße oder graue Haaren haben. Er fuhr von der Unfallstelle davon ohne auszusteigen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Öhringen, unter der Telefonnummer 07941 9300, zu melden.

Zweiflingen: Fahrerin nach Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine VW-Fahrerin am Freitagmittag zwischen Zweiflingen und Forchtenberg-Sindringen. Auf der L1050 kollidierte die 56-Jährige gegen 15.10 Uhr aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Polo mit der Leitplanke. Im Anschluss stürzte das Fahrzeug eine Böschung herunter. Die Frau musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an dem VW beläuft sich auf 5.000 Euro.

Öhringen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

500 Euro Schaden sind die Folge einer Verkehrsunfallflucht im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 12 Uhr in Öhringen. Eine unbekannte Person fuhr mit ihrem PKW auf dem Parkdeck eines Supermarktes am Haagweg gegen den geparkten Audi eines 22-Jährigen. Im Anschluss entfernte sich die Person von der Unfallstelle ohne sich bei der Polizei zu melden oder auf den Geschädigten zu warten. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Öhringen, unter der Telefonnummer 07941 9300, zu melden.

Schöntal: Brand in Gemeindehaus

Mehrere 10.000 Euro Schaden entstanden bei einem Brand am Montagmorgen in Schöntal-Berlichingen. Nach Angaben der Feuerwehr kam es gegen 6.45 Uhr, vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses, in der Küche des Jugendraumes im Gemeindehaus in der Kilian-Nuß-Straße zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Niedernhall: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden in unbekannter Höhe hat ein Transporter mit Ludwigsburger Kennzeichen am Samstagmittag in Niedernhall verursacht. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass der Kastenwagen beim Rangieren in der Straße "Bachäcker" gegen einen geparkten Seat gefahren ist. Eine Zeugin hörte gegen 16 Uhr einen Knall und konnte beobachten, wie sich ein heller Kastenwagen mit Ludwigsburger Nummernschild von der Unfallstelle entfernt. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Künzeslau, unter der Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

Ingelfingen: Fahrzeugbrand auf Parkplatz

Ausgebrannt ist am Freitagabend gegen 18.55 Uhr ein VW auf einem Parkplatz nahe der B19 bei Ingelfingen. Vermutlich aufgrund eines Defektes am Katalysator geriet das Auto eines 56-Jährigen auf der Bundesstraße in Brand. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch auf dem Parkplatz Kirchberger Wald abstellen, bevor dieses ausbrannte. Der 56-Jährige blieb unverletzt.

