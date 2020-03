POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.03.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von 4.000 Euro hat ein unbekannter Fahrer am Samstag zwischen 21.15 Uhr und 23.15 Uhr in Buchen verursacht. Ein geparkter Audi wurde in der Von-Leiningen-Straße in Buchen von einem Fahrzeug gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem Audi befindet sich auf einer Höhe von 55-70 cm. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Buchen, unter der Telefonnummer 06281 9040, entgegen.

Walldürn: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte und 11.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Freitagmittag in Walldürn. Gegen 11:55 Uhr hielt ein Corsa-Fahrer in der Jahnstraße an, um einen Mitfahrer einsteigen zu lassen. Ein 26-jähriger Seat-Fahrer der hinter dem Corsa fuhr, bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf diesen auf. Der 26-jährige Corsa-Fahrer und sein Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Seat war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.

Seckach: Unfallflucht dank eines Zeugen aufgeklärt

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Freitagmittag in Seckach zur Aufklärung einer Unfallflucht mit 1.000 Euro Schaden beigetragen. Der mutmaßliche Täter befuhr mit seinem LKW die Eicholzheimer Straße entlang, als sich während der Fahrt die Tür der Ladefläche öffnete und gegen einen geparkten Ford schlug. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen des LKW merken, wodurch der 60-jähriger Fahrer ermittelt werden konnte. Der LKW-Fahrer muss mit einer Anzeige rechnen.

Waldbrunn: Unfall unter Alkoholeinfluss

Einen Sachschaden von 3.000 Euro verursachte ein 28-Jähriger bei einem Unfall am Samstagmittag am Waldbrunner Ortseingang. Der Opel-Fahrer kam gegen 13.25 Uhr vermutlich aufgrund von Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit von der Neckargeracher Straße ab, kollidierte mit einem Gartenzaun und im Anschluss mit zwei Verkehrsschildern. Der Führerschein des 28-Jährigen blieb bei den Beamten und er musste mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Gegen den Fahrer wird eine Anzeige gefertigt.

Haßmersheim: Zeugen nach Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten gesucht

Zwei Leichtverletzte und 68.000 Euro Sachschaden waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen auf der B27 auf Höhe Haßmersheim. Gegen 8.25 Uhr kam ein Mercedes-Fahrer zwischen Böttingen und der Fähre Haßmersheim, vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs, in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Sprinter-Fahrer konnte dem Mercedes nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Der 20-jährige Mercedes-Fahrer und der 47-jährige Sprinter-Fahrer wurden leicht verletzt. Am Mercedes entstand Totalschaden. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde einbehalten. Da es noch Unklarheiten zu dem Unfallhergang gibt, sucht das Polizeirevier Mosbach nach Zeugen. Diese werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Haßmersheim: Führerschein nach Unfall weg

Ein Leichtverletzter und 33.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Haßmersheim. Ein Mercedes-Fahrer kam gegen 23.30 Uhr auf der Neckarstraße auf Höhe des Industriegebiets Haßmersheim, vermutlich aufgrund von Alkoholbeeinflussung, von der Fahrbahn ab. Das Auto beschädigte die Leitplanke auf einer Länge von 24 Metern und wurde im Anschluss in den Acker abgewiesen. Hier überschlug sich der Mercedes. Der 27-Jährige flüchtete von der Unfallstelle, konnte aber von den Beamten vor seiner Wohnung angetroffen werden. Da der Mann sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, musste er seinen Führerschein abgeben und die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Auf den 27-Jährigen kommt eine Anzeige zu.

Mosbach: Rollstuhlfahrer fährt gegen Fußgänger

Verletzt wurde ein Fußgänger am Freitagmittag in Mosbach, als er von einem Rollstuhlfahrer offensichtlich übersehen wurde. Der 59-Jährige verließ gegen 11.25 Uhr einen Discounter in der Hauptstraße und wollte die Straße überqueren. Dabei wurde er von einem 56-Jährigen in seinem elektrischen Rollstuhl angefahren. Der Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Seckach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von 3.000 Euro verursachte bereits am Freitag, den 21. Februar im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr ein LKW in Seckach. Der LKW streifte in der Adolf-Kolping-Straße einen geparkten Audi. Da der LKW-Fahrer sich nicht meldete und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, sucht das Polizeirevier Buchen nach Zeugen. Diese werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Buchen, unter Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Ravenstein: 30.000 Euro Schaden bei Unfall auf A81

Auf 30.000 Euro beläuft sich der Schaden eines Unfalls am Samstagnachmittag auf der A81 bei Ravenstein. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 66-Jährige mit ihrem Toyota an der Anschlussstelle Osterburken auf die A81 in Fahrtrichtung Möckmühl auf. Hierbei übersah sie offensichtlich eine 22-jährige Toyota-Fahrerin auf dem rechten Fahrtstreifen. Die 22-Jährige wich der 66-Jährigen aus und wechselte auf den linken Fahrtstreifen. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer, der auf dem linken Fahrtstreifen mit hoher Geschwindigkeit fuhr, konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Toyota der 22-jährigen nicht verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mosbach: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Verletzte und über 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen in Mosbach-Neckarelz. Ein Mercedes-Fahrer stieß auf der Heidelberger Straße mit einer Citroen-Fahrerin zusammen, nachdem er offensichtlich auf die Gegenfahrbahn gekommen war. Der 84-Jährige fuhr gegen 10.20 Uhr von der Mosbacher Straße über den Kreisverkehr in die Heidelberger Straße ein und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit dem Citroen einer 29-Jährigen. Der Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen geparkten LKW geschoben. Der Citroen wurde gegen ein Verkehrsschild abgelenkt. Beide Fahrer wurden verletzt und mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen und dem Verkehrsschild entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro.

