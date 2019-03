Polizei Mettmann

POL-ME: Volltrunkener Mofafahrer verursacht Verkehrsunfall - Haan - 1903071

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag (11. März 2019) hat ein 53 Jahre alter Mann aus Erkrath mit seinem Mofa einen Verkehrsunfall auf der Ellscheider Straße verursacht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand.

Gegen 15:20 Uhr fuhr der 53-Jährige mit seinem Mofa über die Ellscheider Straße in Richtung Gruiten. Als er in die Millrather Straße abbiegen wollte, rutschte er weg und prallte dabei mit dem VW Polo eines 44-jährigen Haaners zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro - verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Als die Polizei am Unfallort erschien, stellten sie bei dem Mofafahrer deutliche Alkoholerscheinungen fest: Der Mann lallte, schwankte und roch stark nach Alkohol. Zudem gab eine Zeugin an, der Mann sei ihr schon zuvor auf der Ellscheider Straße aufgefallen, weil er Schlangenlinien fuhr. Daraufhin führten die Beamten vor Ort einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: 2,2 Promille (1,13 mg/l).

Die Folgen für den 53-Jährigen: Er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Sein Mofa musste er stehen lassen. Auf ihn wartet nun eine Anzeige.

