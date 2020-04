Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand von zwei Holzhütten (2 Fotos) und ein Pkw-Brand in Wilhelmshaven - eine Person wurde bei eigens vorgenommenen Löschversuchen verletzt

Am Sonntagnachmittag, 05.04.2020, wurde gegen 16:50 Uhr der Brand eines Geräteschuppens auf dem Kleingartengelände im Totenweg gemeldet. Die eintreffenden Polizeibeamten trafen in Vollbrand befindliche Schuppen vor.

Bei einem eigens vorgenommenen Löschversuch wurde ein 34-Jähriger an den Armen verletzt. Außerdem kam es in der Nacht zum Freitag, 03.04.2020, zu einem Pkw-Brand, der gegen 01:45 Uhr gemeldet bzw. entdeckt wurde. Dieses Fahrzeug war in der Kreuzstraße, Höhe des dort befindlichen Bunkers abgestellt. Der Pkw BMW brannte komplett aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von Brandstiftung aus. Zu beiden Bränden werden Zeugen, die Auffälliges beobachten konnten, gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

