POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 03.-05.04.2020

Bockhorn - Am Samstagnachmittag befuhren zwei männliche Personen auf ihren Quads das Naturschutzgebiet Neuenburger Holz. Zeitweise hatte einer der Fahrer sein geländegängiges Fahrzeug sogar festgefahren. Das Führen von Kraftfahrzeugen sowie das Stören der Ruhe und der Tierwelt durch Lärm ist in Naturschutzgebieten untersagt. Die Fahrzeug-Führer konnten namhaft gemacht werden. Die Polizei in Varel hat die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz, aufgenommen.

Varel - In der Nacht zum Sonntag bauten bislang unbekannte Täter die durch die Stadt Varel im Ortsteil Dangast an unterschiedlichen Örtlichkeiten aufgestellten Verkehrseinrichtungen zur Parkplatzabsperrung beziehungsweise Durchfahrtregulierung ab und stellten sie teilweise an anderer Stelle wieder auf. Ein Strafverfahren, unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Varel - Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter die Einfahrtschranke zum Ferienareal "Nordsee Park Dangast". Auch in dieser Sache werden Zeugen gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

