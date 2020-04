Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung vom PK Schortens

Wilhelmshaven (ots)

Wer kennt diese angebliche Spendensammlerin?

Am 28.01.2020 verschaffte sich die unbekannte Frau Zutritt zu einem Wohnhaus in der Fehmarnstraße in Schortens. Angeblich wollte diese Spenden sammeln. Während des fast halbstündigen Aufenthaltes begab sich die Frau in verschiedene Zimmer des Hauses. Als sie in der Küche war und gerade eine Schublade öffnete, und daraus Bargeld entwenden wollte, wurde sie von der Hausbewohnerin dabei erwischt und sofort des Hauses verwiesen. Hinweise bitte an die Polizei Schortens unter 04461-918790.

