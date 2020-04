Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 03.-05.04.2020

Wilhelmshaven (ots)

2x Fahren unter Drogeneinfluss Am Freitag, 03.04.2020 gegen 22:15 Uhr, wurde in der Berliner Straße in Wilhelmshaven bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 35-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss seinen Pkw führte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Rund eine Stunde später wurde ein 25-Jähriger mit seinem Pkw in der Bismarckstraße kontrolliert. Auch hier verlief ein Drogenvortest positiv. In beiden Fällen wurde eine Blutprobe genommen und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die Kraftfahrzeugführer eingeleitet. Fahrer ohne Führerschein und unter Alkohol- u. Drogeneinfluss, Roller ohne Versicherung Am Sonntag, um 02:00 Uhr wurde ein 19-jähriger Rollerfahrer im Mühlenweg kontrolliert. Hier wurde festgestellt, dass er zum wiederholten Male mit seinem Roller (Kleinkraftrad) unterwegs war, obwohl er unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand und der Roller nicht pflichtversichert war. Zudem ist er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. 2x Fahren ohne Fahrerlaubnis Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, in der Gökerstraße stellte sich heraus, dass der Fahrer (39 Jahre) nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Ehefrau des Fahrers (36 J.) saß daneben und duldete als Halterin des Pkw die Fahrt. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rollerdiebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluß Am Sonntag, gegen kurz nach 01:00 Uhr, versuchte sich ein 20 Jahre alter Rollerfahrer sich einer Polizeikontrolle in der Börsenstraße durch Flucht zu entziehen. Auf einem Garagenhof in der Tonndeichstraße wurde zunächst das Kleinkraftrad aufgefunden, der dazugehörige Fahrer konnte im Nahbereich aufgegriffen werden. Er stand unter dem Einfluss von Drogen und hatte keine Fahrerlaubnis. Das Kleinkraftrad stammte aus einem Diebstahl. Verkehrsunfall mit 10.000 Euro Sachschaden, Fahrer leicht verletzt Weil ein 40 Jahre alter Autofahrer beim Linksabbiegen von der Weserstraße in die Luisenstraße ein ihm entgegenkommenden Pkw übersehen hatte, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 73-jährige bevorrechtigte Autofahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Corona: Private Party wurde aufgelöst, Ingewahrsamnahmen erfolgten Gleich dreimal wurde die Polizei am Samstag wegen einer privaten Party zu einem Mehrfamilienhaus in die Parkstraße in Wilhelmshaven gerufen. Der Wohnungsinhaber sowie die beiden Gäste wurden beim ersten Mal gegen 19:35 Uhr zunächst nur mündlich verwarnt. Die Gäste wurden der Wohnung verwiesen. Gegen 20:45 Uhr wurde festgestellt, dass man sich erneut wieder getroffen hatte, um weiterzufeiern. Hier wurde die Feier erneut aufgelöst und allen Beteiligten eröffnet, dass nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werde. Gegen 22:00 Uhr erfolgte dann der letzte Einsatz. Die drei Personen hatten sich nun in einer anderen Wohnung des Hauses getroffen. Zwei Personen wurden daraufhin zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten in polizeilichen Gewahrsam genommen und ein weiteres Verfahren eingeleitet.

