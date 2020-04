Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 03.-05.04.2020

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

In der Samstagtagnacht am 04.04.2020, um 22.32 Uhr kam es in Sande auf der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Zu dieser Zeit befuhr der bisher unbekannte Unfallverursacher mit einem Pkw (vermutl. kleinerer SUV, Jeep Renegade) die Berliner Straße und stößt aus ungeklärter Ursache mit einem auf dem Parkstreifen gegenüber der Raiffeisen-Tankstelle stehenden Pkw zusammen. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne die benötigten Feststellungen zu seiner Art der Beteiligung treffen zu lassen. Nach Zeugenangaben sei der Fahrzeugführer in Richtung Posener Straße weggefahren. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

Diebstähle und Einbrüche im Bereich Cäciliengroden

In der Nacht von Freitag, den 03.04.2020, auf Samstag, den 04.04.2020, zwischen 21:00 Uhr und 07:00 Uhr kam es in Cäciliengroden zum einem zum Diebstahl von Elektrogeräten aus einem im Umbau befindlichen Einfamilienhaus. Zum anderen wurden im erwähnten Tatzeitraum aus einem auf einer Grundstücksauffahrt stehenden Pkw Sonntag verschiedene Gegenstände entwendet. Auf zwei weiteren Grundstücken im unmittelbaren Nahbereich wurden die auf dem Grundstück befindlichen Schuppen geöffnet, wobei allerdings keine weiteren Gegenstände entwendet worden sind. Auf einem der Grundstücke wurden der/die Täter durch eine Überwachungsanlage videografiert. Die Auswertung dieser Bilder steht noch aus. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

Farbschmierereien auf einer Hausfassade in Schortens

In der Nacht von Freitag, den 03.04.2020, auf Samstag den 04.04.2020, zwischen 23:00 Uhr und 08:40 Uhr, wird die Fassade des Wohn- und Geschäftshauses in der Oldenburger Straße 20 in Schortens von bisher unbekannten Tätern durch Farbschmierereien beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

Feierlichkeiten in einer Privatwohnung (Corona)

Am Freitag, den 03.04.2020 um 20:15 Uhr, wird die Polizei durch das Ordnungsamt der Stadt Jever auf eine private Feierlichkeit mit mehreren Personen in einer Wohnung in der Steinstraße in Kenntnis gesetzt. Die eingesetzten Beamten treffen dort auf vier nicht nur unerheblich alkoholisierte Personen, wobei zwei der angetroffenen Personen nicht am Einsatzort wohnen. Die Polizei löst die Feierlichkeit auf und erteilt zwei Verursachern einen Platzverweis. Darüber hinaus werden gegen alle Beteiligten Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell