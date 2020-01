Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot: Unfall im Kreuzungsbereich - ein Beteiligter leicht verletzt

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 16.20 Uhr stießen im Kreuzungsbereich Opelstraße/L 546 zwei Fahrzeuge zusammen, die im Anschluss an die Unfallaufnahme von Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Verursacht hatte den Unfall ein 36-jähriger Ford-Fahrer, der die Rotlicht zeigende Ampel nicht beachtet hatte und mit einem Volvo-Fahrer aus St.Leon-Rot zusammengestoßen war. Er klagte über leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung in einem Heidelberger Krankenhaus weiterbehandelt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 30.000 Euro.

Der 36-jährige Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

