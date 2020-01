Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Einbruch in Vereinsheim eines Fußballclubs - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

In das Vereinsheim eines Fußballclubs in der Straße "Hans-Reschke-Ufer" brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, 20 Uhr bis Montag, 8 Uhr, ein. Die Unbekannten hatten am Vereinsheim eines der Fenster gewaltsam aufgehebelt bzw. eingeschlagen und waren über dieses ins Innere eingedrungen. Aus einer Geldkassette ließen die Täter einen geringen Bargeldbetrag mitgehen und ergriffen dann, so schnell wie sie hereingekommen waren, wieder die Flucht. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell