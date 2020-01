Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Laptop bei Einbruch gestohlen

Mannheim (ots)

Die Wohnung eines Anwesens in den P-Quadraten suchte im Laufe des Montags ein bislang unbekannter Täter heim und entwendete ersten Angaben des Geschädigten zufolge ein Laptop der Marke "Dell" im Wert von mehreren hundert Euro. Der Geschädigte hatte gegen 6.30 Uhr seine Wohnung verlassen und am Abend, etwa gegen 19 Uhr, die lediglich angelehnte Wohnungstüre bemerkt. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zur fraglichen Zeit gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

