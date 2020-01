Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Nissan-Fahrer kollidiert beim Abbiegen mit Radfahrer - Radfahrer wird in Klinik eingeliefert

Wiesloch (ots)

Ein 49-jähriger Radfahrer wurde am Montagmorgen, gegen 8:15 Uhr, in der Baiertaler Straße bei einem Zusammenstoß mit einem Nissan schwer verletzt. Der 50-jährige Fahrer des Nissans war von der Baiertaler Straße nach links in die Straße "Zum Schlangengrund" abgebogen und hatte dabei dem Radfahrer die Vorfahrt genommen, welcher den Radweg in Richtung Stadtmitte befuhr. Der 49-jährige Fahrradfahrer, der keinen Helm trug, stieß gegen die Fahrertür des PKW und stürzte im Anschluss zu Boden. Er zog sich Verletzungen im Hals- und Kopfbereich zu und musste nach einer ärztlichen Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden. Am PKW sowie am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell