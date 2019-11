Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Unbekannte Täter beschädigten eine Glasscheibe, um in eine Lagerhalle an der Straße Alter Steinweg einzudringen. Des Weiteren brachen sie in eine nebenliegende Wohnung ein. Sie entwendeten unter anderem Werkzeuge sowie einen Computer. Die Tat ereignete sich zwischen 15 Uhr am 2. November (Samstag) und 10 Uhr am 3. November (Sonntag).

