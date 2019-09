Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchen (ots)

Eine 50-Jährige Motorradfahrerin hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 101 zwischen Offhausen und Dermbach leicht verletzt. Die 50-Jährige war in einer Kolonne von drei Krädern in Richtung Dermbach gefahren. Als der Vorrausfahrende Motorradfahrer den Blinker nach rechts setzte, um auf einen Parkplatz zu fahren, bremste die 50-Jährige zu stark und kam zu Fall. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. An dem Motorrad entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell