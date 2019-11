Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wegberg-Tetelrath (ots)

Zwischen Donnerstag, 31. Oktober und Montag, 4. November, drangen Einbrecher in ein Wohnhaus an der Straße In Tetelrath ein. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein, um ins Gebäude zu gelangen. Anschließend suchten sie in allen Räumen nach Wertgegenständen. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

