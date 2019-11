Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Schulgebäude eingebrochen

Hückelhoven (ots)

Durch ein Fenster gelangten bislang unbekannte Personen, zwischen Donnerstag (31. Oktober) und Montag (4. November) gewaltsam in das Gebäude einer Grundschule an der Straße Rathausplatz. Sie versuchten im Inneren des Gebäudes Türen aufzuhebeln, was nicht gelang. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Münzgeld.

