Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 38

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 05.02.2020, kam es um 17:35Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B38 zwischen dem Neustadter "AVG-Kreisel", sowie dem Mußbacher "Steinkreisel". Eine 53-jährige Frau aus Maikammer befuhr mit ihrem BMW in Fahrtrichtung Neustadt und kam hierbei in den Gegenverkehr, wo es zum Zusammenstoß mit dem Mazda eines 70-jährigen Neustadters kam. Durch den Aufprall wurde dieser, sowie seine 63-jährige Beifahrerin verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Benannte Beifahrerin war teilweise nicht bei Bewusstsein, schwerwiegendere Verletzungen sind jedoch nach Angaben der anwesenden Rettungskräfte nicht zu erwarten. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zwecks Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten PKW, woran auch die Feuerwehr Neustadt beteiligt war, musste die Fahrbahn für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Da nach aktuellem Ermittlungsstand seitens der Polizei davon ausgegangen wird, dass der Unfall durch eine gesundheitliche Beeinträchtigung der unverletzten BMW-Fahrerin verursacht wurde, wurde deren Fahrerlaubnis beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

