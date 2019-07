Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Fahrraddiebstahl beobachtet?

Koblenz (ots)

In der Nacht auf Montag, 29.07.2019, meldete ein Zeuge einen vermeintlichen Fahrraddiebstahl. Er berichtete von zwei Männern, die ein weißes, an einen Baum angekettetes Damenrad entwendeten. Die verständigten Beamten trafen die beiden Beschuldigten mitsamt des weißen Drahtesels am Moselufer an.

Das Fahrrad wurde präventiv sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2114 (Färber-Neumann)

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell