POL-WHV: Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen in Varel - Unbekannte setzen Reifen in Brand (2 Fotos)

Varel

Bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntag, 05.04.2020, in der Zeit von 01:30 - 14:00 Uhr, einen Pkw in der Kantstraße in Obenstrohe abgestellten Pkw VW Lupo in Brand zu setzen. Sie legten unter die beiden vorderen Reifen Grillanzünder und setzten diese in Brand. Beide Reifen und die Radkappen wurden durch das Feuer beschädigt (zwei Fotos). Zeugen, die Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 zu melden.

