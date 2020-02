Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfall führt zu Rückstau; BAB 81/Böblingen: Auffahrunfall mit drei leicht verletzten Personen; Weissach: Einbruch in Neubau

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Unfall führt zu Rückstau

Ein Auffahrunfall, zu dem es am Montag gegen 08.10 Uhr auf der Bundesstraße 296 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West kam, führte zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Eine 51 Jahre alte Opel-Fahrerin, die von Renningen in Richtung Leonberg unterwegs war, musste im Bereich einer Ampelanlage, obwohl für sie Grünlicht galt, verkehrsbedingt bis zum Stillstand herunter bremsen. Eine 26-jährige VW-Lenkerin bemerkte dies mutmaßlich zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren und diese sich durch den Regen auf der kompletten Fahrbahn verteilt hatten, mussten die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden, um Reinigungsarbeiten durchführen zu können. Trotz, dass der Verkehr abgeleitet wurde, entstand ein erheblicher Rückstau. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 9.000 Euro belaufen.

BAB 81/Böblingen: Auffahrunfall mit drei leicht verletzten Personen

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 26.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 09.20 Uhr zwischen Anschlussstellen Ehningen und Böblingen/Hulb in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Ein 77 Jahre alter Mercedes-Lenker bemerkte vermutlich zu spät, dass die drei Fahrzeuge vor ihm bis zum Stillstand abbremsen mussten. In der Folge fuhr er auf den VW eines 46-Jährigen auf und schob diesen auf einen 38-jährigen Audi-Fahrer sowie einen Toyota, in dem ein 51 Jahre alter Mann saß. Die 77 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes, sowie die Fahrer des VW und des Audi erlitten leichte Verletzungen. Darüber hinaus waren der Audi, der VW und der Mercedes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Weissach: Einbruch in Neubau

Zwischen Freitag 14.00 Uhr und Dienstag 06.30 Uhr brachen noch unbekannte Täter in eine Neubauwohnung in der Aidenbergsteige in Weissach ein. Indem sie die Bautür aus dem Rahmen brachen, gelangten die Diebe in die Wohnung, in der der beauftragte Malerbetrieb Material und Baumaschinen lagerte. Die Einbrecher ließen unter anderem einen Staubsauger, zwei Akkuschrauber, eine Kabeltrommel und sieben Farbeimer mitgehen. Der Gesamtwert des Diebesguts dürfte sich auf etwa 2.600 Euro belaufen. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152/99910-0, bittet Zeugen sich zu melden.

