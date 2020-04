Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruchsversuch in ein Vereinsheim in Zetel - es blieb beim Versuch

Zetel (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in ein Vereinsheim, Westerende, kam es in der Zeit vom 03.-06.04.2020. Dort wurden am Montagnachmittag entsprechende Einbruchsspuren festgestellt. Zu einem Eindringen in das Vereinsheim kam es jedoch nicht, es blieb beim Versuch. Die Polizei bittet darum, sich bei vorliegenden Hinweisen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell