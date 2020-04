Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei gelingt Schlag gegen die Drogenszene - ein entscheidender Hinweis aus der Bevölkerung half bei der Ermittlungsarbeit und führte zu drei Festnahmen auf frischer Tat in Schortens

Jever und Wilhelmshaven (ots)

Nach langwierigen Ermittlungen und einem entscheidenden Hinweis aus der Bevölkerung gelang der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ein entscheidender Schlag in der Bekämpfung der Drogenkriminalität. Die gute Zusammenarbeit der Polizei Jever und Wilhelmshaven, die von der Diensthundführergruppe der Polizeidirektion Oldenburg unterstützt wurde und die enge Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg sorgten für eine gute Grundlage, die letztendlich zum Erfolg führten. Am Freitagnachmittag, 03.04. konnten dank eines Zeugenhinweises in Schortens drei Personen vorläufig festgenommen werden. Sie wurden bei einem vermeintlichen Drogengeschäft in der Grafschaft beobachtet, damit im Zusammenhang stehende Hintergrundinformationen waren den Ermittlern bereits im Vorfeld bekannt. "Die Person, die uns ihre Beobachtungen sofort mitteilte, gebührt großer Dank", so das Lob der Polizei. "Genau diese zum richtigen Moment bei uns eintreffenden Hinweise sorgen letztendlich für das letzte Puzzleteil in den Ermittlungen" Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Die sofort alarmierten und eingesetzten Beamten konnten im Rahmen ihrer Fahndungsmaßnahmen die drei mutmaßlichen Täter nach kurzer Flucht, auf frischer Tat beim Drogenhandel stellen. Bei der Durchsuchung der Personen und eines Pkw konnten Betäubungsmittel, damit in Zusammenhang stehende Utensilien, Mobiltelefone und Bargeld aufgefunden werden; sie wurden beschlagnahmt. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen durchsuchten Polizeikräfte außerdem zwei Wohnungen im Landkreis Friesland und drei weitere Wohnungen in Wilhelmshaven. Auch hier wurden Betäubungsmittel, Utensilien, Mobiltelefone, Bargeld und Waffen aufgefunden und beschlagnahmt. Insgesamt konnte die Polizei 113,95 Gramm Marihuana, 1,4 Gramm Cannabissamen, 10 Ecstasy-Tabletten, 1 Gramm Kokain, 3010,-Euro Bargeld sowie mehrere Waffen (u.a. Schreckschusswaffen und Pfefferspray) beschlagnahmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der aus Schortens kommende 19-Jährige am Samstag, 04.04.2020, einem Haftrichter beim Amtsgericht Oldenburg vorgeführt, der noch am gleichen Tag einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Seit dieser Zeit sitzt der Heranwachsende in Haft, die beiden anderen mutmaßlichen Täter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell