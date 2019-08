Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe bestehlen Jüchenerin

Neuss-Grimlinghausen (ots)

Am Sonntag (25.08.) wurde eine Frau aus Jüchen, die als Verkäuferin auf dem Flohmarkt an der Jagenbergstraße stand, von dreisten Trickdieben bestohlen. Zunächst hatten gegen 12:45 Uhr zwei bislang Unbekannte sie in ein Verkaufsgespräch verwickelt, dann aber doch vom Kauf Abstand genommen. Gegen 13:30 Uhr erschienen die beiden Tatverdächtigen erneut, diesmal mit einem dritten Mann.

Während zwei sie durch ein weiteres Kaufinteresse augenscheinlich ablenken wollten, gelangte der dritte hinter ihren Stand. Als das Trio - ohne letztendlich einen Kauf zu tätigen - wieder verschwand, stellte die Seniorin den Verlust ihrer Brieftasche und ihres Mobiltelefons fest. Diese hatten sich in einer Tasche befunden, die in der offenen Heckklappe ihres Wagens lag. Sie geht davon aus, dass der Diebstahl geschah, während sie abgelenkt worden war.

Die drei männlichen Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Erste Person: - Etwa 45 Jahre alt - Circa 170 Zentimeter - Dicke Statur, "Mondgesicht" - Brille - Dunkle Hose und Schuhe, weißes Hemd Zweite Person: - Etwa 39 bis 40 Jahre alt - Circa 175 Zentimeter - Dicke Statur, ovales Gesicht, Geheimratsecken - Dunkle Hose, helles Hemd Dritte Person: - Etwa 30 bis 32 Jahre alt - Schlanke Statur, ovales Gesicht - Brille - Dunkle Jogginghose, schwarzblaue Joggingjacke

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Zudem warnt die Polizei davor, Wertsachen im Auto liegen zu lassen. Um sich vor größerem Schaden zu bewahren, gilt es sich bewusst zu machen, dass ein Auto kein Safe ist und Wertsachen darin nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden sollten. Im Gegenteil: offen sichtbare Gegenstände im Fahrzeuginneren können ein Tatanreiz für mögliche Diebe sein.

