POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrerin bei Verkehrunfall in Brake leicht verletzt

Am Dienstag, 01. Oktober 2019, gegen 07:05 Uhr, war eine 20-Jährige aus Nordenham mit ihrem Pkw auf der B 212 aus Richtung Nordenham kommend in Richtung Elsfleth unterwegs. Etwa 100 Meter vor der Kreuzung zur B 211 herrschte zu diesem Zeitpunkt reger Verkehr, so dass sich an der dortigen Ampel ein Rückstau bildete.

Das Ende des Rückstaus übersah die 20-Jährige und fuhr auf den Pkw mitsamt Anhänger eines 61-Jährigen aus Stadland auf, der am Ende des Rückstaus stand.

Durch den Zusammenprall wurde dieser Pkw wiederum gegen den Pkw mitsamt Anhänger eines 61-Jährigen aus Stadland geschoben, der vor ihm stand.

Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock, verblieb aber ohne ärztliche Behandlung. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden, der auf etwa 9.000 Euro geschätzt wurde. Der Pkw der Unfallverursacherin erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden, war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt.

