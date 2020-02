Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LZ 1 und LG 2: Sturmtief Victoria

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

Zu nur zu wenigen Einsätzen kam es für die Freiwillige Feuerwehr Werne beim Durchzug der Kaltfront von Sturmtief Victoria am gestrigen Abend (16.02.2020). Die erste Alarmierung erfolgte um 18:58 Uhr. Hier sollte ein Ast auf die Fahrbahn der Südkirchener Straße ragen. Die Einsatzkräfte des HLF 20 und der Drehleiter suchten eine Weile, wurden dann aber fündig und beseitigten das Hindernis mit Muskelkraft, indem der Ast zur Seite gezogen wurde. Noch während der Arbeiten meldete die Kreisleitstelle zwei Altkleider-Container, die sich im Bereich des Hansarings selbstständig gemacht hatten. Zu dieser Einsatzstelle wurde der Rüstwagen disponiert, der nach kurzer Zeit die Erledigung des Auftrags melden konnte. Nahezu gleichzeitig erfolgte eine Meldung, dass auf dem Martinsweg, Höhe Einmündung Am Romberg, ein Baum umgestürzt war. Diesen Auftrag übernahmen wiederum das HLF 20 sowie die Drehleiter aus Stadtmitte und beseitigten das Hindernis per Motorkettensäge. Der Martinsweg blieb für ca. 30 Minuten gesperrt. Und wiederum noch während der Arbeiten am Martinsweg erfolgte um 19:55 Uhr die Alarmierung zur Varnhöveler Straße. Hier lag ebenfalls ein Baum auf der Fahrbahn, der von der Löschgruppe Langern per Motorkettensäge beseitigt wurde. Die bereits alarmierten Kräfte aus Stadtmitte konnten die Einsatzfahrt abbrechen. Danach blieb es für die 26 Einsatzkräfte der Löschgruppe Langern und des Löschzugs Stadtmitte, die mit fünf Fahrzeugen unterwegs waren, eine ruhige Nacht.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Werne

Löschzugführer LZ Stadtmitte

Dr. Bodo Bernsdorf (Brandoberinspektor)

Pressesprecher

Telefon: 0170 8552625

E-Mail: bodo.bernsdorf@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell