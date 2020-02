FW-WRN: TH_1_B- LG 2 und LZ 1: Bau, auf Fahrbahn

Freiwillige Feuerwehr Werne

Um 20:11 Uhr wurde am gestrigen Abend die Löschgruppe 2 Langern und der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne erneut zu einem Sturmschaden alarmiert. Auf der Varnhöveler Straße war kurz vor der Stadtgrenze Richtung Cappenberg eine große Buche dem Sturm zum Opfer gefallen. Ein PKW fuhr in die Unfallstelle und der Fahrer wurde vom Rettungsdienst Lünen leicht verletzt in das Krankenhaus nach Lünen gebracht.

Da der Baum einen Stammdurchmesser von rund 1,50 Metern besaß und damit geschätzte acht bis 10 Tonnen wog, konnte die Feuerwehr den Baum in Dunkelheit und Sturm nicht schnell und gefahrlos beseitigen. Zudem konnte keine Aussage über die Standfestigkeit weiterer Bäume in der Umgebung gemacht werden. In Abstimmung mit der Polizei und dem Ordnungsamt Werne wurde daher entschieden, die Varnhöveler Straße zu sperren. Mit Hilfe des Werner Bauhofs wurde Absperrmaterial zur Einsatzstelle verbracht und der Bereich zwischen den Einmündungen Lagernstraße und Am Sunderbach vorsorglich gesperrt.

Am heutigen Dienstag soll ein Spezialunternehmen die Räumung der Varnhöveler Straße in Angriff nehmen. Bis dahin bleibt diese in beiden Richtungen gesperrt.

Bei den Aufräumarbeiten verletzte sich eine Feuerwehrfrau am Rücken. Auch sie wurde in das Krankenhaus nach Lünen zur Untersuchung gebracht, um schwerere Verletzungen auszuschließen. Bei Einsatzende stand fest, dass die junge Frau zunächst nicht im Krankenhaus verbleiben muss.

Einsatzende war gegen 23:00 Uhr mit der Übergabe der gesperrten Straße an die Polizei. Im Einsatz waren die Löschgruppe Langern und der Löschzug Mitte mit sechs Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften, die Polizei mit zwei Streifenwagen sowie der Rettungsdienst Lünen mit zwei RTW. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte vom Ordnungsamt und dem Bauhof aus Werne.

