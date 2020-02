Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LZ3 - Baum auf Straße

Werne (ots)

Um 12.30 Uhr am Montagmittag wurde der Löschzug 3 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne per Melder zum Parkplatz des Hotel´s Stockumer Hof an der Mühlenstraße in Stockum alarmiert. Ein LKW Fahrer hatte den Notruf gewählt. Die Erkundung ergab einen umgekippten Baum der die zweite Ausfahrt des Parkplatzes versperrte und auch die dort vorhandenen Garagen konnten nicht mehr genutzt werden. Obwohl der Baum nicht im Verkehrsraum lag und auch sonst keine Gefahr von Ihm ausging, wurde dieser trotzdem durch die freiwilligen Kräfte per Kettensäge klein geschnitten und beseitigt. Der LKW konnte die Engstelle wieder passieren und auch die Anlieger konnten Ihre Garagen wieder nutzen.

Im Einsatz waren in Summe 12 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [3-HLF20-1, 3-LF20-1].

Auf der Anfahrt zur Mühlenstraße wurde ein Folgeeinsatz per Funk durchgegeben. In der Boymerstraße in Stockum auf Höhe des Friedhofs war eine große Tanne umgefallen. Der Flachwurzler ist an dem benachbarten Haus bzw. am Hauptdach und der Gaube entlang geschlagen und hat dort einen Schaden hinterlassen. Der Hauseigentümer kam nicht mehr in sein Haus, da der Baum direkt vor der Haustür lag. Der Baum wurde ebenfalls zurück geschnitten, so dass der Bewohner wieder seine Haustür nutzen konnte. Zwischenzeitlich hat der Einsatzleiter und stellvertretende Wehrleiter Jörg Mehringskötter mit dem Ordnungsamt der Stadt Werne als Eigentümer der städtischen Tanne geklärt, dass der Bauhof diese final beseitigt.

Das 3-LF20-1 wurde während der Anfahrt zur 1. Einsatzstelle direkt zur Boymerstraße geschickt. Nach Abschluss der ersten Einsatzstelle an der Mühlenstraße ist das 3-HLF20-1 ebenfalls zur Boymerstraße zur Unterstützung gefahren.

