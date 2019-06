Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Kasse gestohlen

Schöppingen (ots)

Eine Ladenkasse mit Bargeld haben Unbekannte in Schöppingen entwendet. Die Täter waren zwischen dem vergangenen Samstag und Dienstag, 08.25 Uhr, in die Räumlichkeiten an der Feuerstiege eingedrungen. Um hineinzugelangen, hatten sie eine Scheibe eingeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

