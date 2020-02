Polizei Münster

POL-MS: Proteste auf dem Prinzipalmarkt - Polizei schützt Versammlungen

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Polizei im Einsatz zum Schutz von Versammlungen - Beeinträchtigungen in der Innenstadt werden erwartet" (ots vom 05.02.2020, 16:14 Uhr)

Rund 4.000 Menschen haben am Freitag (7. Februar) in Münsters Innenstadt lautstarken Protest geäußert. Aus Anlass des Neujahrsempfangs der AfD hatte das Bündnis "Keinen Meter den Nazis" zur Teilnahme an drei Demonstrationen aufgerufen. Fast zeitgleich hatten das "Bündnis gegen Abschiebung" und eine Privatperson zwei weitere Versammlungen in der Innenstadt angemeldet.

"Die Demonstrationen haben einen überwiegend friedlichen Verlauf genommen", sagte Einsatzleiter Martin Mönnighoff . "Vereinzelt versuchten Versammlungsteilnehmer die Sperrstellen zu durchbrechen. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein, um dies zu verhindern".

Die Polizei sicherte den Bereich des Rathauses durch Absperrungen, verhinderte ein Eindringen in den Veranstaltungsbereich und schützte mit mehreren hundert Beamten das Grundrecht der Versammlungsfreiheit und der freien Meinungsäußerung.

"Dennoch gab es vereinzelte Zwischenfälle", erklärte der Einsatzleiter Martin Mönnighoff. "Teilnehmer des Neujahrsempfangs wurden von einigen Versammlungsteilnehmern auf dem Weg zur Veranstaltung bedrängt, bespuckt und beleidigt. Die Beamten leiteten diesbezüglich Ermittlungsverfahren ein, zudem fertigten sie eine Anzeige wegen Beleidigung zum Nachteil eines Polizisten und sprachen drei Platzverweise aus."

Ab den Mittagsstunden kam es in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen.

