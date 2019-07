Polizei Mettmann

POL-ME: Einsatz wegen Ruhestörung: Polizei beendet Party - Monheim - 1907154

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag (28. Juli 2019) ist bei einem Einsatz wegen einer Ruhestörung an der Steinstraße in Monheim ein Polizist leicht verletzt worden. Die Polizei beendete daraufhin die Gartenparty und erteilte allen Anwesenden einen Platzverweis.

Gegen 0:10 Uhr meldeten sich Anwohner der Steinstraße bei der Polizei, um eine Ruhestörung zu melden, welche von einer Gruppe von acht Personen ausging, die unter einem Pavillon in einem benachbarten Garten feierte. Schon auf ihrer Anfahrt zu der beschriebenen Stelle konnten die Polizeibeamten die laute Musik, welche aus den Boxen am Pavillon schallte, wahrnehmen.

Als die Beamten vor Ort nach den Personalien des Veranstalters fragten, reagierten die Gäste zunächst nicht auf die Anwesenheit der Polizisten. Vielmehr ergriff der Ausrichter der Party nun ein Mikrofon und äußerte damit lautstark den Unmut über seine Nachbarn, welche seiner Meinung nach die Polizei gerufen hätten. Auf die Aufforderung, das Mikrofon wegzulegen, reagierte der Monheimer nicht - außerdem weigerte er sich weiterhin, trotz mehrfacher Aufforderung, Angaben zu seinen Personalien zu machen.

Daraufhin durchsuchten ihn die Beamten nach seinem Personalausweis - konnten diesen jedoch nicht finden. Die Beamten erklärten dem Mann nun, dass sie ihn zur Wache mitnehmen müssten, um seine Personalien festzustellen und forderten ihn dazu nun auf, die Polizisten zum Streifenwagen zu begleiten. Auch dieser Aufforderung kam der augenscheinlich alkoholisierte Mann nicht nach - vielmehr schlug er nun nach einem Beamten, welche ihn daraufhin zu Boden brachten und Handfesseln anlegten.

Nun mischte sich ein Freund des Monheimers ein und stieß einen der Beamten zur Seite. Der Polizist prallte gegen eine Hauswand. Dabei riss nicht nur sein Diensthemd, der Beamte wurde bei dem Angriff auch leicht am Arm verletzt. Er konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Erst als Verstärkung am Einsatzort eintraf, beruhigte sich die Situation und die Beamten konnten die Personalien der beiden aggressiven Ruhestörer feststellen. Bei ihnen handelt es sich um zwei 32 bzw. 42 Jahre alte Monheimer.

Der 42-jährige Ausrichter der Party stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Dieser ergab einen Wert von rund 1,3 Promille (0,66 mg/l). Sowohl gegen ihn als auch seinen 32 Jahre alten Freund leiteten die Beamten Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, ein. Die Polizisten erteilten allen Anwesenden Platzverweise, welche schlussendlich auch befolgt wurden.

