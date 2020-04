Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Osthessen Tötungsdelikt in Kleingartenanlage - Nachtrag - Zeugenaufruf

Tötungsdelikt in Kleingartenanlage - Nachtrag - Zeugenaufruf

Alsfeld - Wie bereits berichtet, kam es am Samstagmittag (4. April) gegen 13:30 Uhr in der Kleingartenanlage Beerenwiese zu einem Tötungsdelikt an einem 47-jährigen Mann aus Alsfeld.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlug ein 37-jähriger Alsfelder dem Opfer im Rahmen eines Streits mehrfach mit einem Hammer auf den Kopf und fügte ihm so tödliche Verletzungen zu.

Die Kriminalpolizei Alsfeld führt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Gießen die Ermittlungen. Das vorläufige Ergebnis der Obduktion bestätigt die schweren Kopfverletzungen als Todesursache.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Alsfeld am Sonntagnachmittag gegen den 37-jährigen algerischen Staatsangehörigen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Der Beschuldigte befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Er hat die Tat eingeräumt: Nachdem er mit dem späteren Opfer 2018 in Streit geraten sei, habe er zur Mittagszeit am Samstag ein klärendes Gespräch gesucht, da ihn der damalige Vorfall sehr gekränkt und man seitdem nicht miteinander gesprochen habe. Nachdem er von seinem Parzellennachbar barsch abgewiesen worden sei, habe er sich mit einem Hammer bewaffnet und ihn damit geschlagen. Auch nachdem eine Augenzeugin ihn auf sein Vorgehen angesprochen hatte, versetzte der Beschuldigten dem Geschädigten weitere wuchtige Schläge auf den Kopf.

Die Ermittler suchen eine Frau, die am Samstagmittag bei der Tatausführung am Grundstückszaun gestanden und den Vorfall beobachtet haben soll. Die vermeintliche Zeugin trug wahrscheinlich ein weißes T-Shirt, eine schwarze Leggings und einen Mundschutz. Die Polizei bittet die Zeugin oder Personen die Informationen zu dieser Frau haben, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Gießen.

