Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Unkel (ots)

Am Mittag des 18.02.2020 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Linz einen Pkw in der Linzer Straße in Unkel. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen erkannten die Beamten bei dem 39-jährigen Fahrer aus Linz drogentypische Anzeichen. Da ein Drogenschnelltest nicht durchgeführt werden konnte, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

