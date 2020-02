Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen das BTMG

Beleidigung von Polizeibeamten

St.Katharinen (ots)

Am Abend des 18.02.2020 kontrollierten Beamte der Linzer Polizeiinspektion einen Pkw in der Hochstraße in St.Katharinen. Da aus sie aus dem Fahrzeuginneren Geruch von Marihuana wahrnahmen, schauten sie genauer nach und fanden Betäubungsmittel unter dem Beifahrersitz. Dies konnte einem 32-jährigen Mitfahrer aus Neustadt/Wied zugeordnet werden, der im Anschluss die eingesetzten beamten beleidigte.

