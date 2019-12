Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Sachschaden, Unfallflucht durch LKW

BAB 6 Kaiserslautern (ots)

Auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim ereignete sich im Baustellenbereich der AS Kaiserslautern-West gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Opel-Astra durch Auffahren eines nachfolgenden LKW in die rechte Schutzplanke geschleudert wurde. Der Verursacher, ein LKW mit gelber Fahrerkabine und gelber Plane sowie slowenischer Zulassung, entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern, Tel.: 0631-3534-0 oder pastkaiserslautern@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 3534-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell