Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Verletzten

Rothselberg (ots)

Mehrere Personen mit leichten Verletzungen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am Mittwochnachmittag. Ein 82-jähriger Mann kam aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf der L 372 zwischen Rothselberg und Kollweiler auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug, in welchem sich drei Insassen befanden. Allesamt begaben sich zur Untersuchung in das Krankenhaus. Beide beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

