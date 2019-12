Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Meisenheim (ots)

Einen Schaden an der Hauswand gilt es nun für einen Vermieter aus Meisenheim zu beheben. Eine Bewohnerin beobachtete am Mittwochmorgen gegen 09:45 Uhr einen kleineren LKW, welcher in der Innenstadt nahe der Kreissparkasse rangierte. Hierbei stieß er an die Hausecke eines Anwesens, an welchem in der Folge Sachschaden entstand. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die relevante Beobachtungen wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Lauterecken zu melden (Tel.: 063827911-0).

Rückfragen bitte an:

