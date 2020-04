Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung

Alheim (Rotenburg a.d.F.) (ots)

Alheim - Am 03.04.2020, 23.45 Uhr bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Friedhofstraße ein schussähnliches Geräusch. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass sich in der doppelverglasten Scheibe ein kleines Loch befand. Es wird vermutet, dass ein bisher unbekannter Schütze mit einem Luftdruckgewehr o.ä. auf das o.a. Haus schoss. Sachschaden ca. 200,- Euro. Hinweise werden an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter 06623-9370 erbeten.

