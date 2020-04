Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tötungsdelikt in Kleingartenanlage

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - Am Samstagmittag (04.04.), gegen 13:30 Uhr, kam es in der Kleingartenanlage Beerenwiese zu einem Tötungsdelikt an einem 47-jährigen Alsfelder.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fügte ein 37-jähriger Alsfelder dem Opfer im Rahmen eines Streits tödliche Verletzungen zu. Die Polizei nahm den Täter noch vor Ort fest.

Die Kriminalpolizei Alsfeld hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Gießen die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatort wurde zwecks der notwendigen Spurensicherung abgesperrt. Die Ermittler führen außerdem Zeugenbefragungen durch. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Gießen.

