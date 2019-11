Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter stehlen Festeingebaute Navis und Lenkräder aus BMW

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brake-

In der Nacht von Montag, 25.11.2019, auf Dienstag, 26.11.2019, hatten es PKW-Aufbrecher in Bereich Brake auf drei geparkte BMW abgesehen.

Um 19:25 Uhr am Montagabend parkte ein Bielefelder seinen 1er BMW an der Krabbenstraße. Dienstagmorgen um 09:00 Uhr bemerkte er eine eingeschlagene Scheibe an dem Wagen. Die Täter demontierten aus dem PKW ein hochwertiges M-Lederlenkrad und entwendeten es.

In der Straße Nadefeld schlugen Einbrecher zwischen Montagnacht, 23:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 08:00 Uhr, die Scheibe an einem 5er BMW ein. Sie bauten aus dem PKW das Lenkrad und das Navigationsgerät samt Bildschirm aus.

Die Täter schlugen ebenfalls an der Stedefreunder Straße, nahe der Husumer Straße, an einem 5er BMW zu. Der Eigentümer stellte den Wagen gegen 00:30 Uhr ab. Um 10:50 Uhr entdeckte er den Ausbau und Diebstahl des Lenkrads sowie des Navigationsgerätes.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0, zu wenden.

