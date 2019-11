Polizei Bielefeld

POL-BI: Kleintransporter fährt auf Pannenfahrzeug auf

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Am Montag, 25.11.2019, ereignete sich auf dem Ostwestfalendamm ein Auffahrunfall, bei dem beide Fahrer leicht verletzt wurden.

Gegen 21:00 Uhr hielt ein 57-jähriger Bielefelder mit seinem Ford Fiesta auf dem mittleren Fahrstreifenstreifen des Ostwestfalendamms in Richtung A33 auf der Höhe der Ausfahrt Brackwede. Aus bisher ungeklärter Ursache war der Ford zu diesem Zeitpunkt unbeleuchtet. Ein herannahender Mercedes Sprinter mit Anhänger fuhr daraufhin auf das Pannenfahrzeug auf. Der 60-jährige Fahrer aus Oerlinghausen leitete eine Vollbremsung ein, konnte den Kleintransporter jedoch nicht rechtzeitig zum Stehen bringen. Der Kleinwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den linken Fahrstreifen geschleudert. Dort landete er vor dem Fahrzeug einer 20-jährigen Bielefelderin. Sie konnte noch rechtzeitig bremsen und eine weitere Kollision verhindern. Der 57-jährige Bielefelder fuhr darauf an den rechten Fahrbahnrand. Die Fahrer der beiden ersten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall verletzt und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 5000 Euro. Die Polizei rät, bei Fahrzeugpannen an den Eigenschutz zu denken. Verlassen sie mit dem Auto die befahrenen Fahrstreifen und schalten Sie das Warnblinklicht an. Nutzen Sie das Warndreieck, um andere Verkehrsteilnehmer auf die Gefahrenstelle hinzuweisen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell