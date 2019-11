Polizei Bielefeld

POL-BI: Seniorin nach Fahrfehler eines PKW-Führers in Bielefeld-Dornberg leicht verletzt

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Dornberg - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstag, 26.11.2019, gegen 16:40 Uhr auf der Werther Straße in Dornberg. Der Fahrer einer dunklen Limousine befuhr die Wertherstraße in Richtung stadtauswärts. In Höhe des Bürgerzentrums übersah er augenscheinlich die dortige in der Straßenmitte befindliche Verkehrsinsel und fuhr mit dem linken Vorderreifen auf diese auf. Eine 83-jährige Bielefelderin, die sich zu diesem Zeitpunkt als Fußgängerin auf der Insel befand, erschreckte sich, stürzte rückwärts fallend zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der Fahrzeugführer verzögerte nach Zeugenangaben kurz seine Fahrt, setzt diese dann aber über die Kirchdornberger Straße fort. Es kam zu keinem Kontakt zwischen der Bielefelderin und dem PKW. Die Polizei bittet den PKW-Fahrer und Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell