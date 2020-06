Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrraddiebe festgenommen

Hamm-Uentrop (ots)

Am Montag, 22. Juni, beobachteten Zeugen, wie sich ein Mann (42) und eine Frau (24) gegen 17.15 Uhr unbefugt Zutritt zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Alten Uentroper Weg verschafften. Anschließend entwendeten sie aus dem Keller zwei E-Bikes, einen Fahrradanhänger für Kleinkinder sowie Waschmittel. Die beiden polizeibekannten Beschuldigten ohne festen Wohnsitz konnten auf der Flucht auf den E-Bikes auf dem Marderweg durch die Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut wurde an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. (lt)

