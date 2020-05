Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 14.05.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am 13.05.2020, gegen 14:30 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der L 504 zwischen Torfhaus und Altenau. Zu diesem Zeitpunkt fährt ein 60-jähriger Altenauer mit seinem Pkw von Torfhaus nach Altenau. Zwischen dem Oberen und dem unteren Bruchbergweg verliert er die Kontrolle über seinem Pkw, gerät ins Schleudern, prallt mit der linken Fahrzeugseite gegen den Hang und kommt anschließend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Durch den Aufprall wird die linke Fahrzeugseite derart beschädigt, dass die im Auto befindliche Beifahrerin eingeklemmt wird und durch die alarmierte Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen werden muss. Im Anschluss werden Fahrer und Beifahrer zur weiteren Versorgung in das Krankenhaus nach Goslar transportiert. Während der Unfallaufnahme wird durch die Beamten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher wahrgenommen. Ein erster, am Unfallort durchgeführter, Atemalkoholtest ergibt 1,4 Promille. Daraus ergibt sich als mögliche Unfallursache nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit Trunkenheit. Die Straße muss für die Rettungs- und Bergungsarbeiten für insgesamt 2,5 Stunden komplett gesperrt werden.

Die Polizeistation Altenau führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 05328/981920 entgegengenommen.

i.A. Simson, POK

