Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unbekannter Fahrradfahrer droht mit Messer +++

Oldenburg (ots)

Bereits am Montagabend kam es an der Amalienstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrradfahrern. Der Vorfall wurde einen Tag später bei der Polizei angezeigt.

Ein 53-jähriger Oldenburger hatte am Montag um 19.20 Uhr mit seinem Fahrrad die Amalienbrücke in Richtung Innenstadt überquert. In Höhe der Einmündung in die Nikolausstraße wollte der 53-Jährige einen weiteren Radfahrer überholen, der den Mann jedoch offenbar nicht vorbeilassen wollte. Mehrfach schnitt der unbekannte Radfahrer dem Oldenburger den Weg ab. Als es dem Oldenburger schließlich gelang, an dem Unbekannten vorbeizufahren, ergab sich zunächst ein Wortgefecht, woraufhin beide Männer stehenblieben. Der Unbekannte zückte daraufhin ein Messer und hielt es dem 53-Jährigen vor die Brust. Dann stieg er wieder auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Stautorkreisel weiter. Der 53-Jährige konnte noch sehen, wie der Unbekannte einer Frau auf einem Fahrrad mit Anhänger auf ähnliche Weise ebenfalls den Weg abschnitt. Der Unbekannte flüchtete mit seinem Rad anschließend den Stau entlang und bog in die Kaiserstraße ab.

Den Angaben des Zeugen zufolge soll es sich um einen etwa 20-jährigen und 1,75 bis 1,78 Meter großen Mann mit dunklem Vollbart und Brille gehandelt haben. Er sei mit schwarz-weißer Bomberjacke, Jeans und einer Wollmütze bekleidet gewesen. Das benutzte Fahrrad soll ein älteres Damenrad gewesen sein.

Für Zeugenhinweise ist die Polizei unter der Telefonnnummer 0441/790-4115 erreichbar. (356258)

