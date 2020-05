POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 14.05.2020

Polizeiinspektion Goslar

Ladendieb ertappt

Goslar. In einem Supermarkt in der Gutenbergstraße wurde ein 46-jähriger Goslarer am Mittwochmittag dabei erwischt, als er Rasierklingen im Wert von 104,97 EUR entwendete. Aufgrund eines Streitgesprächs zwischen Ladendetektiv und dem Goslarer, wurde die Polizei hinzugerufen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verstoß gegen das Fahrpersonalgesetz

Goslar. Am Mittwoch, gegen 17.50 Uhr, wurde ein Transporter mit WF-Kennzeichen in der Bahnhofstraße kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der 18-jährige Mitarbeiter eines Autohandels keine Aufzeichnungen über entsprechende Lenk- und Ruhezeiten mit sich führte, die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert- und der Sicherheitsgurt nicht angelegt war. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

