Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht Zeugen: Mann zerkratzt vier Autos

Hagen (ots)

Eine 54-Jährige Frau meldete der Polizei gestern gegen 11:50 Uhr, dass ein Mann mehrere Fahrzeuge in der Swolinzkystraße zerkratzt. Die Wuppertalerin hatte gesehen, wie ein Unbekannter von der Tillmannstraße kommend auffällig dicht an geparkten Autos vorbeiging. Als sie sich die Pkw näher ansah, entdeckte sie Kratzspuren, die vermutlich durch einen spitzen Gegenstand verursacht wurden. Betroffen waren ein Dacia, VW, Ford und Hyundai. Die Polizei suchte im Nahbereich nach dem unbekannten Mann, konnte diesen jedoch nicht ausfindig machen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. Angaben zum entstandenen Sachschaden an den Autos können noch nicht getroffen werden. (ra)

