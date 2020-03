Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Der Besitzer eines Oldtimers hatte vor, seinen in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses stehenden Wagen nach der Winterpause wieder fit für die erste Ausfahrt zu machen. Hierbei geriet das Fzg. aus bisher noch nicht geklärter Ursache in Brand. Dem Besitzer gelang es weder, den Brand zu löschen, noch den Wagen rechtzeitig aus der Garage zu bringen. Das Feuer griff auf 8 weitere Autos über, die zu dem Zeitpunkt in der Garage standen. Darüber hinaus wurde zwei Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus dermaßen verraucht und verrußt, dass sie derzeit unbewohnbar sind. Im Einsatz waren Feuerwehrleute der Wehren Bad Neuenahr, Ahrweiler und Heimersheim. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro.

