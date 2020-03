Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: - Nachtragsmeldung - Vollbrand einer Werkhalle im Industriegebiet Remagen

Remagen (ots)

Am Morgen des 25.03.2020, 06:56 Uhr, wird hiesige Dienststelle von der Rettungsleitstelle Koblenz über eine starke Rauchentwicklung im Bereich Remagen, Industriegebiet, in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnte der Vollbrand der Lagerhalle eines Unternehmens festgestellt werden, in welchem E-Roller produziert und dementsprechend unter anderem Batterien gelagert werden. Die Lagerhalle brannte komplett ab, ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus dem Landkreis Ahrweiler unterbunden werden. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde durch den Brand niemand verletzt. Schadstoffmessungen im Stadtbereich Remagen an verschiedenen Örtlichkeiten ergaben keinen Hinweis auf eine Gesundheitsgefährdung von Anwohnern. Verkehrsregelungsmaßnahmen waren lediglich im Bereich des Industriegebietes erforderlich. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 750.000EUR belaufen. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Angaben zur Brandursache gemacht werden. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalinspektion Mayen übernommen und dauern an.

