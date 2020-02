Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf; Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfallflucht: Am Freitag, 28.02.2020, gegen 07:40 Uhr, kam es in Nordenham zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Geländewagen. Demnach beabsichtigte die weibliche Fahrerin eines schwarzen Geländewagens mit BRA-Kennzeichen, von der Luisenstraße nach rechts in die Walther-Rathenau-Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie die 14-jährige Schülerin, die zu Fuß den Einmündungsbereich der Luisenstraße in Richtung Bahnhofstraße überqueren wollte. Es kam zu einer Berührung zwischen der Fußgängerin und dem Pkw. Die Fahrzeugführerin hatte kurz angehalten und sich nach dem Befinden der Schülerin erkundigt. Zunächst schien es zu keiner Verletzung gekommen zu sein. Daraufhin setzte die Geländewagenfahrerin ihre Fahrt fort und unterließ es, weitere Angaben zu ihrer Person zu machen. Im späteren Verlauf verspürte die Schülerin Schmerzen am Arm und begab sich in ärztliche Behandlung. Wer Hinweise geben kann, möchte sich bei der Polizei Nordenham, 04731-99810, melden.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Freitag, 28.02.2020, gegen 11:45 Uhr, kam es in Nordenham, Parkplatz Lloydstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem ausparkenden Pkw. Demnach beabsichtigte der 22-jährige Fahrer eines Ford Fiesta rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Hierbei übersah er die bereits das Heck des Pkw querende 86-järige Fußgängerin. Es kam zu einer Berührung zwischen Pkw und Fußgängerin, wodurch die ältere Dame zu Fall kam und sich leicht verletzte. Sie begab sich zwecks weiterer Überprüfung in ein Krankenhaus.

