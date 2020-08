Polizei Hagen

POL-HA: Hagener Verkehrsdienst führt weitere Kontrollen durch - Erneut zahlreiche Verstöße

Hagen (ots)

Erneut hat der Verkehrsdienst der Hagener Polizei gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt und musste mehrfach eingreifen. Bei einer Kontrollstelle am Donnerstag (06.08.2020) in der Preußerstraße wurden 18 Verkehrsteilnehmer wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit mit einem Verwarnungsgeld belegt. Vier Verwarnungsgelder sind wegen eines fehlenden Gurtes fällig geworden und zwei Verwarnungsgelder wegen Mängeln an der Beleuchtungseinrichtung von zwei Krädern. Zudem kommt auf einen Verkehrsteilnehmer ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg zu, weil er während der Fahrt sein Smartphone benutzt hat. Bei einer weiteren Kontrollstelle in der Schwerter Straße setzte sich das Fehlverhalten einiger Verkehrsteilnehmer leider weiter fort. Hier sind zehn Bußgelder wegen der Nutzung eines Smartphones während der Fahrt verhängt worden. 13 Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt und weitere vier blinkten nicht beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr. Die Hagener Polizei wird ihre Überwachungsmaßnahmen - trotz zu erwartender Hitze - weiter fortsetzen. (ts)

